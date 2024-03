Teatr Współczesny zaprasza do Klubu Miłośników Psów

Oprócz psów występujących na scenie pojawiają się psy, które są tylko w projekcjach wideo. Jest w nich dużo kontaktu ludzi z psami, to, co łączy i dzieli ludzi i psy. Projekcje wideo czasami są uzupełnieniem scenografii, a czasami są wartością dodaną.

W scenografii dominuje dywan z trawy, który jest skrzyżowaniem parku i dancefloor. Kostiumy są bardzo futurologiczne i mają upodobnić ludzi do psów. Podobnie jest w choreografii, w której jest dużo gestów i ruchów, które należą do psów.

- W gruncie rzeczy jest to spektakl o przyjaźni, o relacji, które są między ludźmi i psami - mówi Mateusz Atman. - Rok z Ksenią wiele zmienił w moim podejściu do psów i myślę, że po tym spektaklu inny też spojrzą na psy inaczej niż przez pryzmat tego, co mają w głowie.