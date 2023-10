Czy pani ugrupowanie weźmie udział w referendum?

W tej sprawie wszyscy mamy wolną wolę i wolną rękę. Nie ma dyscypliny partyjnej, każdy sam podejmie decyzję. Ja odmówię wzięcia udziału w referendum, nie wezmę karty.

Czy będzie pani namawiała swoich wyborców do udziału bądź też nie w referendum?

Każdy z obywateli ma swój rozum i swoje poglądy. Jeżeli zechce, to weźmie udział w referendum, jeżeli nie zechce, to nie weźmie karty do głosowania. To jest absolutnie nasza wolność obywatelska. Jeżeli wyborcy mnie pytają, dokładnie to im mówię.

Jak ocenia pani pytania referendalne?

Źle je oceniam, te pytania nie służą rozwiązywaniu ważnych dla Polski problemów. Po pierwsze, wśród startujących w wyborach nie ma żadnego ugrupowania, które opowiada się za przyjmowaniem nielegalnych imigrantów. W sytuacji, w której mamy jeszcze aferę wizową, która napawa mnie nie tylko oburzeniem, ale i obrzydzeniem, zadawanie takiego pytania jest niepoważne. Kiedy nasze wizy z orłem w koronie można było kupować na bazarach, takie pytanie referendalne jest nie tylko niezasadne, ale ono kpi z naszej inteligencji, z naszej wiedzy i naszej obserwacji dnia codziennego. Sprawa związana z wyprzedawanie majątku państwowego brzmi cynicznie. Pytanie zadane jest zaraz po tym, jak za bezcen sprzedaliśmy majątek narodowy, a mam tu na myśli Lotos. W tę rafinerię włożyliśmy 10 mld zł z pieniędzy podatników. To jest jedna z najlepszych rafinerii na świecie, a sprzedaliśmy ją za niewielkie pieniądze komuś, kto bardzo blisko współpracuje z Rosjanami. Do pozostałych pytań nie będę się odnosić, bo mam do nich taki sam stosunek, jak do tych, o których mówiłam przed chwilą. One nie rozwiązują problemów dzisiejszego dnia.