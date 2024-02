Także dziś na węźle Myślibórz w zachodniopomorskim rolnicy będą blokować drogę

Także dziś rolnicy z zachodniopomorskiego będą blokować drogę S3 przy węźle Myślibórz.

- Ta blokada ma trwać od godziny 14 do 16 - mówi Roman Waszczyk, rzecznik protestu. - Wczoraj (poniedziałek) z blokady drogi zeszliśmy później, bo o godzinie 17. A to dlatego, że dopiero przed godzina 16 przyjechał do nas poseł Jarosław Rzepa z Trzeciej Drogi/PSL. Ponad godzinę z nim rozmawiali rolnicy. Oczywiście na temat naszych postulatów.

A postulaty zachodniopomorskich rolników to przede wszystkim zatrzymanie niekontrolowanego napływu produktów rolnych z Ukrainy na teren Polski, a także sprzeciw przeciwko Zielonemu Ładowi.

- Zalewa nas zboże z Ukrainy - mówią rolnicy. - Unia każe nam mniej produkować, a jednocześnie pozwala na to, aby do Polski i do innych kraj wjeżdżały produkty rolne z Ukrainy. I co się dziej? Nie możemy swoich produktów normalnie sprzedać. Jak tak dalej pójdzie, to miasto będzie jadło tylko żywność z Ukrainy, Azji, a nawet Chin, a nie żywność polska.