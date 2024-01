Szybka ścieżka wojewody dla samorządowców w zachodniopomorskim

Jak twierdzi urząd wojewódzki, przesłane wiadomości będą natychmiastowo obsługiwane przez wyznaczonych pracowników, kierowane do wydziałów merytorycznych oraz właściwego wicewojewody lub wojewody.

- Wierzę, że w ten sposób nie tylko usprawnimy kontakty między naszymi urzędami, ale rzeczywiście przyspieszymy realizację spraw najistotniejszych, co wydatnie przyczyni się do budowania wizerunku administracji publicznej, zarówno samorządowej jak i rządowej – mówi wojewoda Adam Rudawski. – Chciałbym jednak podkreślić, że „szybka ścieżka” służyć ma do załatwiania naprawdę pilnych spraw, które trzeba załatwić od razu a nie wszystkich problemów, które w danym powiecie czy gminie występują.