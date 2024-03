Szpital w Drawsku Pomorskim rozpoczął wykonywanie nowego zabiegu kardiologicznego

Arytmia, to zaburzenie charakteryzujące się zbyt wolną, zbyt szybką lub nieregularną pracą serca. Jej pojawienie się często jest nieprzewidywalne i może dotyczyć nawet osób zdrowych, choć najczęściej jest rezultatem chorób serca.

Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim rozpoczął wykonywanie zabiegów tzw. ablacji serca, która jest zabiegiem mającym wyeliminowanie obecnych zaburzeń rytmu serca. Procedura polega na niszczeniu w sercu tkanki, która jest anatomicznym podłożem arytmii. Zabieg przeprowadzany jest w wysokospecjalistycznych placówkach przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny kardiologii.

Ablacja najczęściej jest wykonywana u pacjentów z migotaniem przedsionków, zleca się go także pacjentom z trzepotaniem przedsionków oraz innymi komorowymi i nadkomorowymi arytmiami.

- Jest to małoinwazyjny zabieg kardiologiczny, mający na celu zniszczenie lub odizolowanie niewielkiego obszaru tkanki serca, który odpowiada za powstawanie arytmii - wyjaśnia dr Jacek Chlasta, Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty. - Jednym słowem ablacja niszczy te miejsca w sercu, które przyczyniają się do jego nierównego bicia. Jest to zabieg leczący za pomocą prądu o częstotliwości radiowej.