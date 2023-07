Sześć łodzi ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w zachodniopomorskiem. MARIMS 500 Mazuria poprawi bezpieczeństwo nad wodą

Łodzie ratownicze MARIMS 500 Mazuria mają długość 4,82 m. To ośmioosobowe jednostki z silnikiem zaburtowym 50 KM. Kupione zostały jednostkom OSP (razem z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych) z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

- To wyjątkowe wydarzenie dla naszych OSP. Najprawdopodobniej pierwszy raz w historii jednostki ochotnicze otrzymały jako wyposażenie tego typu nowoczesny sprzęt - zauważył nadbrygadier Jarosław Tomczyk, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. - Bardzo się z tego cieszę. Wiem, że będzie dobrze wykorzystany.

- O potrzebie pilnego doposażenia jednostek OSP dobitnie wykazał niespotykany wcześniej kryzys związany z ubiegłoroczną katastrofą na Odrze - przypomniał Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Bez pomocy straży Pożarnej nie dalibyśmy sobie wówczas rady. Druhowie już wtedy wskazywali na pilną potrzebę kupna niezbędnego sprzętu - szczególnie tym jednostkom, które działają w pasie wzdłuż Odry i nad morzem. Dziś realizujemy ich postulaty.

Przekazane strażakom łodzie trafiły w czwartek do sześciu OSP. To jednak nie wszystko. Plan jest taki, by zachodniopomorskie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażyć (łącznie) w osiemnaście podobnych łodzi ratowniczych. W sumie zakup sprzętu kosztować będzie ponad 4 mln zł.