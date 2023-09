Szczypiornistki SPR Pogoni Szczecin rozpoczną ligowy sezon meczem z Arką Gdynia

Pogoń zapewniła sobie udział w zreformowanej I lidze, ale nie zdołała zatrzymać wszystkich czołowych zawodniczek. Odeszły szczypiornistki, które odgrywały ważne role w ekipie: Milica Rancić (powrót do Serbii), Paulina Kuźmińska (Start Elbląg), Lidia Haławczak (Rostocker HC, Niemcy), a Nikola Komorniak, Julia Gierat, Weronika Wilanowska, Sylwia Korniluk czy Alina Chernomorets nie podjęły z różnych względów treningów. W ich miejsce klub nie pokusił się o mocne wzmocnienia, choć np. powrót bramkarki Katarzyny Zimnej z Koszalina jest wyjątkiem. Doszły też: Kamila Białowąs (AZS UW Warszawa), Monika Koprowska, Martyna Włodarczyk, Marta Sikora (wszystkie z UKS Morski Sianów) oraz Weronika Jakóbowska (APR Radom).

Letnich sparingów było mało, ale były okazją do nauki dla naszego zespołu. I liga to jednak będzie wyższy poziom, silniejsi rywale. Trudno oczekiwać po zespole Pogoni, by włączył się do gry o awans do elity. Takich planów na razie nie ma, choć takie marzenia są w klubie. Na początek sezonu mecz z Arką Gdynia (sobota, godz. 17.30, hala przy ul. Twardowskiego), która w I lidze gra rok dłużej. W sparingu gdynianki były lepsze, ale nieznacznie.