Szczecińskie wodociągi już prawie 30 procent prądu pozyskują ze słońca, wody i ścieków

Jak dodaje, lokalizacja i moc „ZWiK-owych elektrowni” zostały dobrze przemyślane. Zgodnie z założeniem prąd zużywany jest na miejscu przez urządzenia elektryczne niezbędne do produkcji wody do picia i oczyszczania ścieków komunalnych. Dzięki temu, aktualnie 29 procent energii elektrycznej zużywanej w spółce pochodzi z własnych instalacji.

- To przełożyło się na wymierne korzyści ekonomiczne. Prąd pozyskujemy ze słońca, wody i ścieków - dodaje Hanna Pieczyńska.

Całość prądu wyprodukowanego z odnawialnych źródeł energii w 2023 roku to 8 911 MWh. W 2022 roku było to 8197 MWh.

Największy udział w produkcji energii mają gazogeneratory w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany: 4 834 MWh w 2023 roku (4289 MWh w 2022 r.). Daje to samowystarczalność energetyczną na poziomie ponad 55 procent.

Dpisuje się również turbina prądotwórcza Francisa w ZPW „Pomorzany”. To nowatorska, druga taka instalacja w Polsce, wykorzystująca do produkcji energii spadek grawitacyjny wody w rurociągu. Jej ubiegłoroczny wynik to blisko 750 MWh.