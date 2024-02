Szczecińskie autobusy w wersji mini i z najpopularniejszych klocków świata

To solaris urbino 18 electric zostały dostarczone do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica". Pierwsze solarisy dla szczecińskiego przewoźnika zostały dostarczone w 2008 roku. SPAK posiada ich łącznie 100. To z powodu setki został przygotowany klockowy model.

- Z okazji setnego egzemplarza dla SPAK przygotowałem nowy, odświeżony projekt autobusu Solaris Urbino 18 electric. Całkowicie zmieniony został przód i tył pojazdu. Starałem się by było więcej czerni tak jak w pierwowzorze. Dokładne odwzorowanie przodu skutkuje umieszczeniem loga Solarisa na gładkiej płytce, ale bez też wygląda dobrze - mówi Mateusz Wawrowski, motorniczy i pasjonat LEGO z Poznania.

Skąd pasja do klocków LEGO?

- Zrodziła się 28 lat temu, choć wtedy pewnie jeszcze nie wiedziałem, że będę ją kontynuował w dorosłym życiu – opowiada pan Mateusz. - Już jako dziecko tworzyłem swoje modele. Kupione przez rodziców zestawy składałem według instrukcji, a po kilku godzinach, bądź dniach, rozkładałem, by budować autobusy, tramwaje i samochody, już według własnego pomysłu. Pasja do komunikacji miejskiej zaczęła się podobnie jak w przypadku LEGO.