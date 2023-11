Szczeciński sąd odwoławczy wydał wyrok w sprawie śmierci pacjentki. Chora na raka korzystała z usług chiropraktyka

- Przykładem jej podejścia do medycyny konwencjonalnej było choćby to, że nie szczepiła swoich dzieci - mówił sąd.

Skazany mężczyzna zajmuje się niekonwencjonalnymi metodami leczenia, m.in. reiki, czyli uzdrawiania za pomocą energii życiowej. Ponad dekadę temu zgłosiła do niego znajoma, mieszkanka naszego regionu. W 2012 r. stwierdzono u niej raka piersi. Kobieta nie chciała poddać się operacji w szpitalu i całkowicie negowała konwencjonalne leczenie.

Chodzi o treść SMS-a z maja 2014 r., w którym oskarżony odpowiadał wycieńczonej pacjentce, która chciała zgłosić się w końcu do szpitala.

"W pierwszej chwili wydaje się pomysł rewelacja, co ci kroplówki i opieki bardzo potrzeba. Nie wiem tylko, czy nie będą chcieli cię po swojemu z raka leczyć, a tego już bardzo mało zostało i szkoda by było to zniszczyć" - odpisał.

Zdaniem sądu to dowód, że ją oszukał pacjentkę i mamił, że jego terapia działa.