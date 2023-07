Szczeciński adwokat, mec. Przemysław W. nie trafi do aresztu! Jest decyzja sądu rejonowgo

Mec. Przemysław W. został zatrzymany w środę. Prokuratura do tej pory nie ujawniała co mu zarzuca. Uznała, że powinien trafić do aresztu. Sąd Rejonowy Prawobrzeże -Zachód w Szczecinie wniosek rozpatrywał od wczoraj w trybie niejawnym. Dziś przed południem zdecydował, że nie ma podstaw do umieszczenia prawnika w celi. Areszt to najsurowszy ze środków zapobiegawczych.

- Według sądu nie uprawdopodobniono, że doszło do przestępstwa-wyjaśnia sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Decyzja nie jest prawomocna. Nie wiadomo, czy prokuratura złoży zażalenie. Ma też prawo do zastosowania wolnościowych środków zapobiegawczych.

To była już kolejna próba aresztowania mec. przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie. Poprzednim razem sąd pierwszej instancji zgodził się na areszt, ale postanowienie uchylił po miesiącu sąd odwoławczy. Uchylił też zastosowane przez prokuraturę środki zapobiegawcze, m.in. zakaz opuszczania kraju. W tamtej sprawie mec. W. usłyszał cztery zarzuty: nakłanianie do samobójstwa więźnia, udzielanie innej osobie środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści osobistej, nakłanianie innej osoby do podpalenia samochodu w celu wymuszenia określonych zeznań, narażenia skarbu państwa na uszczuplenie podatku w kwocie co najmniej 330 tys. zł. Adwokat przyznał się tylko do ostatniego zarzutu.

Aresztowania mec. W. próbowała też Prokuratura Krajowa. Pod koniec ub.r. usłyszał zarzut nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Sąd nie zdecydował się na areszt.