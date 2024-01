Szczecińska szkoła będzie kształcić pracowników terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych

W ramach współpracy z Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej zorganizowane zostaną cotygodniowe wykłady. Podczas nich poruszane będą kwestie dotyczące technologii przeładunkowej komponentów wież wiatrowych w terminalu instalacyjnym, logistyki projektów offshore wind oraz obsługi ładunków ciężkich i ponadgabarytowych w obrocie portowo morskim. Wykłady, które prowadzą specjaliści ORLEN Neptun oraz praktycy z dziedziny logistyki potrwają do końca tego roku szkolnego.

- Nasi uczniowie będą mogli zdobywać kolejne umiejętności, jeśli chodzi o ich karierę zawodową. Dla nas ta współpraca to zaszczyt i ogromna szansa - mówi Paweł Masłowski, dyrektor ZS nr 4.

Zgodnie z założeniami projektu kilkunastu najlepszych uczniów zostanie zatrudnionych przez ORLEN Neptun. Na początku ich praca koncentrować się będzie na pogłębianiu wiedzy i umiejętności. Poprzez specjalistyczne kursy oraz praktyki, zarówno w Polsce jak i zagranicą, młodzi pracownicy zostaną w pełni przygotowani do efektywnej pracy na terminalu instalacyjnym w takich zawodach jak: kierownik logistyk, sztauer, operator żurawia, czy lifting supervisor (osoba nadzorująca proces podnoszenia konstrukcji).

- To branża, która stawia przed nami duże wyzwania. Wymaga od nas nie tylko wiedzy, ale też świadomości, jak duża jest skala powstających tu projektów - mówi Konrad Wróbel, członek zarządu ORLEN Neptun. - Jest nas za mało w tej branży, dlatego zależy nam na budowaniu odpowiednio wykształconej kadry.

Projekt jest prowadzony we współpracy z Politechniką Morską.

Terminal instalacyjny w Świnoujściu zostanie otwarty w 2025 r. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Terminal został tak zaprojektowany, aby mógł przyjmować wszystkie, nawet największe statki typu: jack-up i heavy lift przeznaczone do obsługi projektów morskich farm wiatrowych z turbinami o mocy ok 15 MW.