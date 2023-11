Szczecińska firma stworzyła przenośną konsolę do gier. Czy podbije rynek?

Strumieniowanie treści póki co nie odmieniło rynku gier wideo na tak ogromną skalę jak w przypadku branży filmowej (Netflix) czy muzycznej (Spotify), to według analityków jest to tylko kwestia czasu. Granie w chmurze lub przesyłanie strumieniowe gier opiera się na idei możliwości grania w najnowsze gry na różnych urządzeniach pod warunkiem posiadania dobrego połączenia internetowego.

- Oparliśmy działanie konsoli Combo na technologii streamingu, co przede wszystkim eliminuje konieczność instalowania gier na urządzeniu. Wystarczy stabilne połączenie internetowe przez wifi. Synchronizujemy w jednym miejscu gry wykupione u różnych dostawców. Można też synchronizować Combo z innymi urządzeniami, np. uruchomić grę na domowym Xboxie czy PlayStation i strumieniować obraz nie na telewizor, ale właśnie na naszą przenośną konsolę – wyjaśnia Jakub Martenka, twórca konsoli Combo i CEO spółki Combo Gaming.