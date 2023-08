Szczecinianki w lipcu w Pinokio! Zobaczcie zdjęcia pięknych imprezowiczek [ZDJĘCIA]

Przed nami ostatni miesiąc wakacji, ale nie ostatni aby pójść na imprezę do najlepszego klubu w Szczecinie. Zobaczcie na zdjęciach jak bawią się Szczecinianie.

A już w tą sobotę, 5 sierpnia, Pinokio zaprasza na niezwykłe wydarzenie. Party Bus Pinokio! Niesamowita okazja, aby przejechać sięklubowym busem i dojechać prosto na parkiet. Tak, to nie żart. Specjalny autobus wyjedzie na ulice Szczecina i zabierza imprezowiczów prosto do klubu. Początek wydarzenia punktualnie o godzinie 23. Nie może was tam zabraknąć!