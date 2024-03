Szczecin potrzebuje uchwały krajobrazowej. Nowa Lewica mówi o korzyściach

Kandydaci zapewnili, że będą głosować za wprowadzeniem uchwały krajobrazowej, która ma wprowadzić podstawowe reguły dotyczące ujednolicenia formatów tablic i urządzeń reklamowych. Dokument ma ukrócić reklamową samowolę.

Marcin Chruślinski, kandydat na radnego, przedstawił argumenty za wdrożeniem uchwały krajobrazowej.

- Chodzi o ład przestrzenny, który nie jest tylko kwestią estetyczną. Nie chodzi tylko o estetykę, ale też o nasze samopoczucie. Kiedy z każdej strony atakują nas krzykliwe informacje, obrazy na ulicy, to czujemy się gorzej i uchwała Krajobrazowa może ten problem rozwiązać, a jeżeli ktoś wątpi w to, że ład przestrzenny wpływa na nasze samopoczucie, to zachęcam przejść się wieczorem po placu Rodła albo przy Hanza Tower, gdzie ekrany jaskrawym światłem biją po prostu po oknach mieszkańców, czyli nieład przestrzenny wchodzi też do naszych mieszkań - argumentuje Marcin Chruśliński. - Drugim takim argumentem przemawiającym za wprowadzeniem uchwały krajobrazowej jest po prostu szacunek do Szczecina i do jego historii. Śródmieście Szczecina to jest wyjątkowy układ urbanistyczny. Mamy wiele przykładów niesamowitych budynków przedwojennych, ale też powojennych, które są w tej chwili zasłaniane reklamami, albo to reklamy odwracają naszą uwagę od tego, na co faktycznie powinniśmy zwracać uwagę, czyli na detale. Ostatnim argumentem, który chciałbym przedstawić, jest to, że mamy XXI wiek. Nie trzeba zaklejać całej swojej witryny, żeby dotrzeć ze swoją ofertą do klienta.