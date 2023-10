Szczecin ma najtańsze akademiki wśród najpopularniejszych miast akademickich

Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przyjrzeli się cenom wynajmu przez studentów różnych rodzajów nieruchomości. Wnioski nie są dobre: jest znacznie drożej niż rok temu. Nadal można znaleźć tanie zakwaterowanie, co zależy od miejsca studiowania, metrażu, współdzielenia przestrzeni mieszkalnej i kilku innych czynników.

Ze wszystkich 11 miast studenckich najtańszymi akademikami dysponuje Szczecin. Studiujący zapłacą u nas od 310 zł miesięcznie. W Poznaniu trzeba liczyć się z wydatkiem ponad dwukrotnie większym (od 640 zł za miejsce w akademiku UAM), podobnie jest na Uniwersytecie Wrocławskim (od 630 zł). Najdroższe miejsca w akademiku, powyżej 1000 zł za miesiąc, są w Lublinie (1030 zł), Poznaniu (1195 zł) i Wrocławiu (1350 zł). W zestawieniu najniższych maksymalnych stawek za akademik ponownie najlepiej wypadł Szczecin (735 zł).

Studiowanie plus mieszkanie w kawalerce to opcja dla najzamożniejszych studentów. Rozrzut cenowy jest gigantyczny, szczególnie kiedy porównamy Warszawę do pozostałych miast akademickich. W stolicy Polski średnia cena wynajmu kawalerki (tylko czynsz, bez mediów) to 3228 zł, a w Toruniu 1178 zł – to dane z portalu gethome.pl. Oprócz Warszawy najdroższymi miastami uniwersyteckimi pod względem średnich cen kawalerek są Wrocław (2421 zł), Kraków i Gdańsk (nieco ponad 2600 zł miesięcznie).