Szczecin Gaming Fest już 29 marca na Netto Arenie!

Szczecin Gaming Fest będzie jedyną okazją do zbicia piątki z Wojciechem “Lewusem” Strykowskim (twórcą TikTok i YouTube), czy wzięcia udziału w turnieju EA Sports FC 24. Do Szczecina przyjadą najbardziej popularni twórcy internetowi. Oprócz Lewusa na scenie zobaczymy także w roli prowadzącego – Mikołaja „Silv4n” Sinackiego.

Niezwykle ciekawie zapowiadają się strefy – Retro oraz QuarterSPIN. W tej pierwszej znajdziemy takie perełki jak Atari 2600, Nintendo NES, Sega Mega Drive oraz PlayStation 1 z pistoletem świetlnym GunCon, jeden z pierwszych komputerów przenośnych jakim jest Dolph oraz konsolę Pandora Box. To tylko zapowiedź, tego czego można się spodziewać w strefie retro. Jeśli ktoś będzie chciał zrobić sobie zdjęcie z postaciami z League of Legends, to będzie mógł to zrobić dzięki 24 aparatom w specjalnej strefie.