Szczecin Futsal Cup. Turniej z udziałem ekipy z Ligi Mistrzów

Szczecin Futsal Cup jest nowym tworem na imprezowej mapie wydarzeń sportowych w naszym mieście. Były tu już organizowane turnieje dla dzieci i młodzieży, ale po raz pierwszy odbędą się zmagania dla seniorów w dość mocnej obsadzie.

Turniej odbędzie się w hali przy ul. Twardowskiego w Szczecinie, a jego gospodarzem będą pierwszoligowi zawodnicy Futsalu Szczecin. Obok naszej ekipy w wydarzeniu wezmą udział również zespoły Herthy Berlin, Legii Warszawa oraz Żalgirisu Kowno.

Hertha na co dzień rywalizuje w Regionalnej Lidze Futsalu NOFV, a zwycięzca zapewnia sobie udział w rundzie barażowej Futsal Bundesligi. Główne postacie ekipy ze stolicy Niemiec to świetnie wyszkoleni technicznie Brazylijczycy: Kevin Moreira Godinho i Marcus Vinicius Vieira oraz Hamid Reza Sharifi z Turcji. Godinho to najlepszy strzelec berlińskiej drużyny. Jest wychowankiem Corinthians Sao Paolo, a zawodowo grał w piłkę nożnąw Argentynie i Egipcie. Trenerem jest Yevhen Puhach.