Syrenka lśni w Willi Lentza. Można już oglądać Syrenkę z Gocławia

Szczecińska syrenka jest eksponowana w Willi Lentza czasowo. Jak zapewnia Miejski Konserwator Zabytków, witraż wróci na swoje stare miejsce, czyli do Willi Strutza, kiedy zakończy się (niezbędny!) remont budynku przy ul. Lipowej. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Mamy jednak zapewnienie, że do tego czasu, syrenkę będzie można oglądać przy al. Wojska Polskiego.

Przypomnijmy, że o witrażu z syrenką czeszącą długie ciemne włosy szczecinianie się dowiedzieli w połowie 2021 r. - po jej "odkryciu" przez Artura Krzyżańskiego, przewodnika po Szczecińskim Szlaku Widokowym. Wtedy też się okazało, że witraż wymaga natychmiastowej konserwacji. Dlatego został zdjęty z okna willi i przewieziony do pracowni witrażowej Roberta Rodeckiego.

Remont gocławskiej syrenki jest już ukończony. Jak się dowiedzieliśmy, nie był łatwy. Syrenka bowiem nie była konserwowana od czasu zakończenia wojny. A witraż z Gocławia to unikat w skali miasta. Jak podkreśla Michał Dębowski (Miejski Konserwator Zabytków), witraż odznacza się "znaczną klasą artystyczną i ciekawą techniką wykonania - tylko nieliczne mieszczańskie wille zachowały tego typu elementy wystroju wnętrz". Konserwator zabytków ocenił go więc jako "szczególnie cenny".