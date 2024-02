Świt Szczecin trenuje w tureckiej Antalyi. Klub ma jeden problem

Zespół Świtu po raz pierwszy zdecydował się na zagraniczny obóz. Turcję wybiera masa europejskich i azjatyckich klubów (i nie tylko z tych najważniejszych klas rozgrywkowych), bo doceniają korzystne warunki atmosferyczne, boiska i hotele. Systematycznie do Turcji lata zimą Pogoń Szczecin, która wybierała w ostatnich latach Belek. Świt poleciał do Antalyi, czyli miał łatwiejszą podróż z Berlina.

- Warunki ekstraklasowe – podkreśla dyrektor klubu Szymon Kufel.

- Fajna odskocznia od treningów na obiektach, które dobrze znamy. Mamy nadzieję, że wykorzystamy ten pobyt maksymalnie i dobrze przygotujemy się do ligi – mówi Adam Ładziak, rozgrywający Świtu.

Trener Piotr Klepczarek zabrał na obóz zakontraktowanych zawodników. W domu pozostali Konrad Nowak i Jędrzej Kujawa. Pierwszy ma kontuzję, drugi przechodzi rehabilitację po operacji kolana.

Zespół Świtu w Turcji będzie do poniedziałku, a w sobotę rozegra sparingowy mecz z FK Aksu. To 14. zespół ostatniego sezonu ekstraklasy Kazachstanu. Wartość rynkowa tej drużyny to niespełna 3 mln zł, a najwyżej wycenianym zawodnikiem jest Mailson Lima – 275 tys. euro. Lewonożny skrzydłowy bądź napastnik ma paszport Holandii i Republiki Zielonego Przylądka.