Świetny początek Memoriału Wiesława Maniaka, a później dobra zabawa [ZDJĘCIA]

Oszczepniczki rozpoczęły 6. Memoriał Wiesława Maniaka. Jeszcze przed pierwszym rzutem nikt nie oczekiwał zbyt wiele, tym bardziej, że ta konkurencja debiutowała w Szczecinie i na starcie były tylko cztery zawodniczki. Ale gdy Marcelina Witek-Konofał posłała oszczep na odległość 58,97 (najlepszy wynik sezonu), to mocno podrażniło to Amerykankę Maggie Malone. Jej próba to 64,04 m i to był… siódmy wynik tego sezonu na świecie.

Na emocje, ale nie rekordowe skoki, można było liczyć w konkursie tyczkarzy. I tu mała modyfikacja względem poprzednich lat. Na starcie zabrakło reprezentantów Polski – Pawła Wojciechowskiego i Roberta Sobery. Obaj niemal z urzędu startowali w polskich zawodach, ale niekoniecznie potrafili nacisnąć Piotra Liska (OSOT Szczecin). W środę mieli o to zadbać obcokrajowcy z Emmanouilem Karalisem. Grek świetnie się zna z Liskiem, wspólnie trenują pod okiem trenera Marcina Szczepańskiego, więc taka rywalizacja mogła potrwać.