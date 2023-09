Medaliści z Mistrzostw Świata w Budapeszcie mogą wystąpić w Szczecinie

Szczecińskie zawody po raz pierwszy zorganizowano, by „zapomnieć” o Mityngu Janusza Kusocińskiego, który był organizowany na stadionie przy ul. Litewskiej. „Kusy” przeniesiony został do Chorzowa, więc by Szczecin nie pozostał z niczym, wymyślono Memoriał Maniaka. W ten sposób uczczono wybitnego lekkoatletę, który był związany ze Szczecinem i który w swojej karierze został m.in. brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Tokio (1964) w sprinterskiej sztafecie i był też mistrzem Europy.

Dystanse sprinterskie to zawsze ważny punkt szczecińskich zawodów. Lekkoatleci rywalizują na 100 oraz 200 metrów, a ci z najlepszymi zsumowanymi wynikami zdobywają największą premię.

Emocji nie brakuje też w innych konkurencjach. Dużym zainteresowaniem cieszy się choćby skok o tyczce z ulubieńcem publiczności Piotrem Liskiem. Finalista ostatnich MŚ w Budapeszcie będzie miał w Szczecinie ciekawych konkurentów, to: Cole Walsh (Stany Zjednoczone), Simen Guttormsen (Norwegia) czy Emmanouil Karalis (Grecja). Wszystkich stać na ciekawe wyniki i tyczkarski rekord memoriału - 5,90 m - jest zagrożony.