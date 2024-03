Świętą w zachodniopomorskim będą wiosenne, ale po świętach przyjdzie do nas jesień

- Jak będzie wyglądała sobota? - Już w nocy z piątku na sobotę się rozpogodzi. Rano będzie 5 stopni C. W dzień wyraźnie cieplej, bo w Szczecinie możemy się spodziewać nawet 21 stopni C, a nad morzem ma być 18 stopni C. Wiatr osłabnie, nie będzie nam już przeszkadzał.

- A jak będzie dzisiaj? - Czeka nas przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południ, gdzieś tak o godzinie 14-15 może spaść lekki deszczyk. Ale będą to opady symboliczne. Zrobi się trochę cieplej, bo termometry maja pokazywać 15 stopni Celsjusza. Natomiast wiać będzie dość silny wiatr - z prędkością do 40 kilometrów na godzinę. To będzie wiatr z południa, który przyniesie cieplejsze powietrze na sobotę.

- Czego możemy spodziewać się w pierwszy dzień świąt, w niedzielę?

- Rano temperatura ma wynosić 8 stopni C. Nadal będzie słonecznie, nie powinno padać. W dzień temperatura ma wynosić 20 stopni C w Szczecinie i 18 stopni C nad morzem. Nadal więc będzie wiosennie.

- A w lany poniedziałek będzie padać?

- Na szczęście nie. Nadal wiosna, czyli 18 stopni C nad morzem i 20 stopni C w Szczecinie. Jednak tak ładnie będzie tylko do południa. Później pogoda zrobi się bardziej jesienna. Od zachodu napłynie do nas chłodniejsze powietrze, możemy się spodziewać opadów deszczu. Ten chłód związany jest z nadciagającym nad nasz region chłodniejszym powietrzem z zachodu.