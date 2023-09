Strategiczna inwestycja przed terminem. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra

To inwestycja, która zmieni oblicze elektrowni i całego regionu - mówili obecni podczas uroczystości goście. Na przyłączeniu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ale waga wydarzenia wychodzi dużo dalej. - Oddajemy dziś do użytku kolejną inwestycję tak znaczącą dla budowania konkurencyjności naszej gospodarki - podkreślił Marcin Chludziński, prezes spółki GAZ-SYSTEM. Obecna podczas uroczystości Anna Łukaszewska-Trzciakowska, pełnomocniczka rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, zwróciła uwagę, że budowa bloków gazowo-parowych oraz infrastruktury zasilającej w gaz te obiekty to przykład integracji sektora gazowego i elektroenergetycznego.

- Dzięki takim inwestycjom z wykorzystaniem niskoemisyjnego paliwa gazowego działamy z korzyścią dla środowiska naturalnego, ale również stwarzamy impuls do rozwoju gospodarczego dla lokalnego biznesu. Elektrownie są jednym z filarów nowej rzeczywistości energetycznej - powiedziała Łukaszewska-Trzeciakowska. Mówiła również o celu, jakim jest niezależność i suwerenność energetyczna kraju. - Ten cel realizujemy na państwa oczach. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej to bezpieczeństwo gospodarki i bezpieczeństwo także takie nasze osobiste - dodała.