Strajk niemieckich kolejarzy. Na części trasy do Berlina będzie wprowadzona komunikacja zastępcza

- Strajk na niemieckiej kolei dalekobieżnej rozpocznie się 10 stycznia o godz. 2.00 w nocy i potrwa do godz. 18.00, 12 stycznia. Jeśli chodzi o relację do Berlina, będzie wyglądała w ten sposób, że nasze pociągi będą kończyły bieg w Rzepinie. Na odcinku od Rzepina do Frankfurtu nad Odrą zastępczą komunikację autobusową zapewni PKP Intercity - powiedział Nowak.

Dodał, że z Frankfurtu nad Odrą do Berlina komunikacja zastępcza będzie zapewniona przez niemieckie pociągi regionalne, które nie są objęte strajkiem.

Rzecznik wyjaśnił, że w zasadzie już od 9 stycznia część pociągów PKP Intercity zakończy bieg w Rzepinie, ponieważ nie mogłyby powrócić następnego dnia z Berlina.

Związek zawodowy niemieckich maszynistów GDL planuje od środy do piątku strajk na tle płacowym. Niemiecki przewoźnik dalekobieżny Deutsche Bahn (DB) wzywa pasażerów, aby w miarę możliwości przełożyli podróże.