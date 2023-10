Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945. Współpraca jest kluczem do sukcesu

Biały Bór, Borne Sulinowo, Człopa, Tuczno, miasto i gmina Wałcz, Wierzchowo, Mirosławiec, Szczecinek i Jastrowie – to na ich terenie znajdują się pozostałości po Wale Pomorskim - systemie umocnień wschodniej granicy III Rzeszy. I to te gminy zrzeszone są w Stowarzyszeniu Wał Pomorski 1945.

Fortyfikacje Wału Pomorskiego położone są w niezwykle malowniczych okolicznościach przyrody, zachwycając swoim surowym pięknem oraz bogactwem historii, których były świadkami. - Celem marki turystycznej Wał Pomorski 1945 jest wypromowanie tychże zalet turystycznych gmin należących do stowarzyszenia i stworzenie bazy pozwalającej turyście na zorganizowanie pobytu w okolicach umocnień – mówi Natalia Borek ze Stowarzyszenia. Turysta ma do dyspozycji aktualną bazę noclegową, gastronomiczną, ale też informacje na temat wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Zaletą marki turystycznej Wał Pomorski 1945 bez wątpienia jest połączenie atrakcyjności obiektów militarnych z pięknem okolicznych lasów i jezior, umożliwiających aktywny wypoczynek i nietuzinkowe przeżycia dla turystów w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach. Wał Pomorski 1945 stawia sobie za cel przyciągnięcie turysty lubiącego aktywny wypoczynek, zatrzymując go na dłużej opowieściami o historii, militariami, pięknymi okolicznościami przyrody oraz urokiem miast i wsi należących do zrzeszonych w stowarzyszeniu gmin. - Stworzenie bazy integrującej poszczególne oferty szczególnie interesujące z perspektywy turysty jest dodatkowym walorem zachęcającym do skorzystania z wypoczynku na terenie Wału Pomorskiego i ułatwiającym planowanie dłuższego lub krótszego urlopu – podkreśla Natalia Borek.