Stoczniowa świetlica ma być nie tylko nowoczesnym muzeum. Jest decyzja i dyrektor

Decyzję ogłosił dziś w Szczecinie w siedzibie NSZZ Solidarność, minister kultury, prof. Piotr Gliński

- Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do powołania instytucji - przede wszystkim „Solidarności” szczecińskiej, a także

IPN, władzom samorządowym i rządowym oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przez lata pracowali nad tym, by zaopiekować się tym symbolicznym miejscem, jakim jest stoczniowa świetlica. Po remoncie to miejsce będzie służyć nam wszystkim jako centrum edukacji o fenomenie polskiej "Solidarności". Ta instytucja kultury będzie poświęcona ochronie, dziedzictwu Solidarności. Solidarności jako ruchu społecznego i Solidarności jako związku zawodowego. Polska Solidarność była fenomenem na skalę światową. Musimy pamięć o wydarzeniach związanych z walką o niepodległość w czasach PRL. To będzie instytucja, która będzie upamiętniała i dbała o promocje wartości Solidarności oraz edukację w Polsce i na świecie - mówił minister.