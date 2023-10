Stephen Brown uratował zwycięstwo PGE Spójni Stargard

Stal Ostrów przystąpiła do meczu w Stargardzie osłabiona, bo z powodów zdrowotnych nie mogli zagrać podstawowi gracze – Michał Chyliński i Aigars Skele. Miało to pomóc Spójni, ale bardziej przeszkodziło. W dodatku gospodarze od początku mieli problemy ze skutecznością. Jeszcze w pierwszej odsłonie – było dużo energii i Spójnia częściej wychodziła na prowadzenie, tak w drugiej to goście sprawiali wrażenie zespołu bardziej dojrzałego, z pomysłem na obronę.

Po zmianie stron Spójnia szybko odrobiła straty, wychodziła na 5-7 punktowe prowadzenie, ale nie potrafiła na dobre odskoczyć rywalom. Brakowało pewnego rzutu, a kłopoty z faulami tylko wprowadzały większą nerwowość w grze. Stal znów łatwo zmniejszała straty i dwie minuty przed końcem goście w końcu dopadli Spójnię. Po trójce Ojarsa Silinsa prowadziła 62:60, a trener Sebastian Machowski natychmiast poprosił o czas dla Spójni. Wygrana zaczęła gospodarzom uciekać.