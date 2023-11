Stara olejarnia oficjalnie sprzedana. Zabytek ma szanse stać się prawdziwą perełką

- Dziękujemy za zaufanie oraz za możliwość przywrócenia blasku tej wyjątkowej nieruchomości - podkreślają przedstawiciele ARCHE.

Firma zobowiązała się do zachowania historycznego charakteru i wartości obiektu oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac renowacyjnych zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

- Jesteśmy świadomi wagi tego zadania i będziemy pracować z najwyższym zaangażowaniem, aby Stara Olejarnia była miejscem spotkań lokalnej społeczności - zapowiadają.

W budynku przy ul. Dębogórskiej od 1850 roku była olejarnia. Przez jakiś czas działała tam także fabryka szczotek, a ostatnio odlewnia metali kolorowych, która istniała do połowy lat 90-tych. Potem budynek spustoszał. Przez kilka lat Fundacja Balet robiła wszystko, by przemienić go w reprezentatywny Dom Sztuki. Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że miał tam być hotel, internat, szkoła baletowa, teatr, galerie i rehabilitacja a cała inwestycja miała kosztować ponad 60 mln zł. Niestety nie udało się zebrać tych pieniędzy.