Spotkanie konserwatystów na Pomorzu Zachodnim. Rozmawiali o zagrożeniach w UE

Darz Bór! Szczęść Boże! Dzień dobry – tak spotkanie rozpoczął europoseł Joachim Brudziński.

- W ramach EKR wykonaliśmy dobrą robotę, bo de facto ten projekt padł. Zmiany miały służyć interesom Berlina i Paryża. To PiS miało rację – zauważył Joachim Brudziński.

Wśród prelegentów był europoseł profesor Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział na pytanie, czy Polacy powinni obawiać się zmian traktatów?

- Mamy się czego obawiać. Gdyby nie nasze działanie to cały proces postąpiłby szybko. Jednym z celów proponowanych zmian jest wzmocnienie parlamentu europejskiego, zdominowanego przez małą, ale wpływową frakcję Zielonych, najbardziej niesprzyjających Polsce i naszemu rządowi – mówił prof. Zdzisław Krasnodębski. - Obawiam się, że następny polski rząd, będzie przychylał się do zniesienia zasady jednomyślności w UE. To zmiana całej architektury UE, na to nie możemy się zgodzić. Do tego rozszerzenie kompetencji w kwestii m.in. bezpieczeństwa, zdrowia. To byłyby kompetencje dzielone. Jaka będzie przyszłość? Myślę, że sprawa nie jest zakończona.