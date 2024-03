Spektakularne widoki i brak tłumów. Najlepszy czas, żeby odwiedzić platformę widokową w Widuchowej

Marzec to idealny czas na podziwianie widoków z tego miejsca - to moment, kiedy drzewa jeszcze nie wypuściły liści, dzięki temu widać dużo więcej. My byliśmy na platformie widokowej w Widuchowej w sobotnie przedpołudnie. Byliśmy tam zupełnie sami - oprócz nas nie było żadnych turystów.

Charakterystyczna konstrukcja znajduje się na Słowiańskiej Górze, ma 10 metrów wysokości i składa się z dwóch tarasów. Widać z niej jaz w Widuchowej, rozwidlenie Odry i Międzyodrze, a także niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. To także zjawiskowa panorama samej Widuchowej i okolicznych lasów.

Wieża widokowa została otwarta dla turystów w 2021 roku. Jej budowa została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aby dotrzeć do punktu widokowego, należy jechać do końca ulicą Zieloną w Widuchowej. Dalej jest niewielki leśny parking i do samej wieży trzeba już dotrzeć pieszo. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.