Spalili dom, aby ukryć ślady włamania i kradzieży? Jest akt oskarżenia

Przed Sądem Rejonowym w Gryficach stanie dwóch młodych mężczyzn, wielokrotnie karanych w przeszłości. Do włamania do domu jednorodzinnego doszło 17 kwietnia 2023 r. Łupem przestępców padło mienie o wartości ponad 10 tys. zł, m.in. narzędzia, sprzęt AGD. Według prokuratury, oskarżeni wywołali następnie pożar, aby zatrzeć ślady kradzieży.

- Po dokonaniu zaboru, sprawcy, w celu zatarcia śladów przestępstwa podłożyli ogień. Budynek, wartości ponad 400 tys. zł, uległ całkowitemu spaleniu - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W wyniku działań funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rewalu sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani. Udało się odzyskać część skradzionych przedmiotów.

Na wniosek prokuratora oskarżeni trafili do aresztu.

Jeden z nich działał w warunkach recydywy. 32-latek, który nie przyznaje się do winy, odmówił składania wyjaśnień. 38-latek przyznał się do popełnienia zarówno kradzieży z włamaniem jak i zniszczenia mienia znacznej wartości. Za zarzucane podejrzanym przestępstwo grozi kara od roku do lat 10 pozbawienia wolności, w przypadku recydywy to aż 15 lat więzienia. Sąd może też nakazać obowiązek naprawienia szkody.