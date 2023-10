Smak Pomorski - smaczny chleb i przedwojenne bułki

Kolejnym bardzo popularnym wypiekiem jest chleb pszenno-żytni. To też dobry wybór, bo ma 51% mąki żytniej i ma delikatniejszy smak niż chleby żytnie, a jednocześnie wysoki udział mąki żytniej, który obniża wskaźnik IG i zawartość glutenu pszennego, którego coraz więcej osób w swojej diecie stara się unikać. Chleb pszenno - żytni wypiekany na naturalnym zakwasie żytnim i naturalnych składnikach według tradycyjnej receptury. Aromatyczny zapach oraz chrupiąca skórka stanowią jego charakter, co pozwala konsumentowi, delektować się jego wyśmienitym smakiem i aromatem. Chleb pszenno - żytni to po prostu chleb swojski.

Smak Pomorski w swojej ofercie ma chleby 100 % żytnie - bez glutenu pszennego i charakteryzujące się obniżonym wskaźnikiem IG. Są to chleb żytni 100%, razowy, razowy ze słonecznikiem, żytni z dodatkiem dyni. Są to chleby produkowane według tradycyjnych receptur bez żadnych dodatków i polepszaczy smaku z wykorzystaniem najlepszych składników.

- Dzięki naturalnym składnikom mące pszennej, mące żytniej, naturalnemu zakwasowi żytniemu smakuje doskonale i przypomina czasy, kiedy chleb był wypiekany przez nasze babcie - zdradza Krzysztof Małecki. - Z uwagi na to, że do wypieku użyto mąki żytniej, chleb jest bogaty w błonnik, witaminy i inne substancje odżywcze. Najlepiej smakuje z zupami, gulaszem, potrawami z sosem, co nie umniejsza, że kanapki na śniadanie z chleba pszenno - żytniego smakują wyśmienicie. Można wykonać smakowite grzanki do zup.

Firma Smak Pomorski ciągle się rozwija. Ostatnie inwestycji firmy to rozbudowa zakładu powierzchni produkcyjnych o około 1000 mkw, zainstalowanie nowoczesnej linii do produkcji chleba, która umożliwi produkcję w jakości rzemieślniczej, ale nie wymagającej ciężkiej pracy fizycznej piekarzy. Firma uzyskała certyfikat producenta ECO i przygotowuje się do uruchomienia produkcji bułek i chlebów z surowców ekologicznych.

www.smakpomorski.com