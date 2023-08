Śledczy wyjaśniają katastrofę budowlaną w Załomiu, czyli uszkodzenie dachu wielkiej hali magazynowej

Śledztwo dotyczy sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać częściowego zawalenia się hali magazynowej. Na razie nikomu nie postawiono zarzutu.

- Postępowanie znajduje się fazie in rem. W dalszej kolejności w przedmiotowej sprawie będą przeprowadzane kolejne oględziny z udziałem biegłego z zakresu budownictwa oraz dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia - wyjaśnia Piotr Wieczorkiewicz prokurator delegowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Przypomnijmy: strażacy zgłoszenie o zawalonym dachu otrzymali 18 sierpnia o godz. 19.23, a ich akcja na miejscu trwała ponad trzy godziny. Podczas ulewnego deszczu i silnego wiatru doszło do uszkodzenia jednej z hal magazynowych w centrum logistycznym przy ul. Kablowej w dzielnicy Szczecin-Załom. Częściowo uszkodzony został dach hali oraz elementy ścian bocznych konstrukcji hali. W momencie uszkodzenia budynku w środku były 144 osoby. Patrząc na skalę zniszczeń, to cud, że tylko jedna osoba została poszkodowana i to lekko.