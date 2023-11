Segregujemy odpady na potęgę, ale często nie tak jak trzeba

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych funkcjonuje w Szczecinie od 2013 r., a w obecnej formule, obejmującej cztery główne frakcje odpadów segregowanych – od ponad 4 lat. Latem 2019 r. wprowadzony został obowiązek segregacji bioodpadów, które dołączyły do trzech pozostałych frakcji, obejmujących: metale i tworzywa sztuczne, papier oraz szkło.

Chodzi o to, że w pojemnikach i workach przeznaczonych na konkretne rodzaje odpadów, pojawiają się materiały, które znaleźć się tam nie powinny.

W 2022 r. wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu wynosił 25 proc. (został uzyskany), w 2023 już 35 proc., natomiast w 2024 – będzie to aż 45 proc.

Szczecin, podobnie jak wszystkie miasta w Polsce, stoi przed kolejnymi wyzwaniami związanymi z gospodarką odpadami, a to jak sobie z nimi poradzi, w dużej mierze zależy od zaangażowania mieszkańców. Chodzi o tzw. poziomy recyklingu, czyli poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, z którego gminy są rozliczane każdego roku, i którego progi rosną.

To, czy prawidłowo segregujemy, weryfikują firmy odbierające odpady. Jeżeli stwierdzą nieprawidłowości w segregacji, sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, a pojemnik lub worek – zostaje oznaczony naklejką z żółtą łapką. W przypadku, gdy w pojemniku lub worku zgadują się odpady niepodlegające odbiorowi w ramach opłaty (np. gruz, części samochodowe, elektronika, odpady poremontowe, styropian budowlany) - odbiór następuje dopiero po usunięciu niewłaściwego odpadu. Natomiast gdy w pojemniku lub worku znalazły się niewłaściwie posegregowane odpady (zmieszane w segregacji) – zostają one odebrane jako zmieszane.

- Z obserwacji wynika, że najwięcej problemów pod tym względem cały czas przysparza frakcja bio. Przede wszystkim odpadki często są wrzucane w różnego rodzaju woreczkach i torebkach, pomimo zakazu. Do brązowych pojemników trafia też np. mięso czy resztki z obiadów, których miejsce jest w zmieszanych. Z drugiej strony, wiele osób zapomina, że „zielone”, to nie tylko trawa czy liście, ale także obierki kuchenne, ogryzki, fusy po kawie i herbacie czy zwiędłe kwiaty, a nawet trociny - dodaje Łątka.

- O stwierdzonej nieprawidłowości właściciel lub zarządca informowany jest pisemnie. Jeżeli przekroczona zostanie dozwolona w Regulaminie utrzymania i porządku w Gminie liczba popełnionych błędów, to nałożona zostaje opłata podwyższona, czyli dwukrotność stawki za dany miesiąc, w którym błędy w segregacji wystąpiły. Kontrole prowadzone są wyrywkowo, jednak osoby, które konsekwentnie nie przykładają się do segregacji, muszą liczyć się z możliwymi konsekwencjami finansowymi - wyjaśnia Paulina Łątka.

Zapewnia, że miasto nie rezygnuje z dalszej edukacji, przede wszystkim najmłodszych, bo coraz częściej to dzieci przynoszą do domów dobre nawyki i uczą rodziców jak postępować. Przez cały październik prowadzone były zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów podstawówek. Warsztaty i wykłady odbywały się w Ekoporcie. Szkoły brały również udział w organizowanych przez Miasto akcjach wspólnego sprzątania, połączonych z edukacją. Podobne zajęcia przygotowano także dla starszej młodzieży. W ten sposób, w atrakcyjny sposób, informacje o zasadach i znaczeniu segregacji trafiły do prawie tysiąca młodych szczecinian. Działania te będą oczywiście sukcesywnie kontynuowane.