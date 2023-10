Sandra Spa Pogoń Szczecin miała długi powrót na wesoło. Porażka SPR Pogoni

Nie udał się wyjazd do Tczewa pierwszoligowym szczypiornistką Pogoni, które przegrały po raz drugi w sezonie. Szczecinianki z Samborem grały sparing latem i nie dały rady. W 2. kolejce I ligi nie było inaczej.

I choć zaliczyli falstart (3:0 dla AZS) to dość szybko się przebudzili i przejęli inicjatywę. W II połowie cały czas byli na prowadzeniu, ale dopiero w ok. 55. minuty wypracowali bezpieczną przewagę.

Pierwszoligowiec ze Szczecina na mecz 4. kolejki z miejscowym AZS wyjechał odpowiednio wcześniej. W piątek dotarł na miejsce i przeprowadził rozruch. Do spotkania zawodnicy przystąpili wypoczęci.

Pogoń w Tczewie ani razu nie prowadziła, a co gorsza - ani razu nie było remisu. Sambor rozpoczął spotkanie od prowadzenia 2:0, ale konsekwentnie je powiększał. W 18. minucie było 10:5. Szczecinianki nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki. Jedyny udany fragment meczu to końcówka spotkania - w ostatnich 12 minutach Pogoń zdobyła 9 bramek, a straciła 3. Pozwoliło to jednak tylko zmniejszyć różnicę.

Sambor Tczew - SPR Pogoń Szczecin 28: 21 (17:10). Pogoń: Zimny - Zimnicka 9, Koprowska 4, Białowąs 3, Niełacna 1, Jałowicka 1, Piotrowska 1, Panczenko 1, Nawrocka 1, Jakóbowska, Oleśkiewicz, Klimek, Sikora, Włodarczyk.

Pogoń zajmuje 11. miejsce w tabeli.