Sąd Okręgowy w Szczecinie wyłączył jawność w procesie oskarżonego o zabójstwo 16-latka

Do zabójstwa doszło w mieszkaniu i na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Długosza. Sprawcy użyli noży. Ze względu na ilość ran, nie udało się ustalić dokładnej ilości ciosów.

Drugi z oskarżonych, Bartosz K. jest pełnoletni. Obaj zostali dzisiaj doprowadzeni do sądu w kajdankach. Alan Ś. próbował się zasłaniać przed obiektywami aparatów. Na rozprawie pojawili się też jego rodzina oraz matka pokrzywdzonego. Sąd zaplanował na poniedziałek przesłuchanie siedmiu świadków.

- My już się w tej sprawie wstępnie naradziliśmy. Oskarżony ma dziś 16 lat. Uważamy, że w tej sprawie trzeba zastosować przepis według, którego sąd może wyłączyć jawność rozprawy w całości albo w części jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni - wyjaśniał sędzia Artur Karnacewicz, przewodniczący składu sędziowskiego.

Do zbrodni doszło 22 listopada w Szczecinie. Oskarżony Alan Ś. miał wtedy 15 lat. Dlatego sąd zdecydował w poniedziałek o wyłączeniu jawności.

- Oskarżeni, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego oraz wspólnie i w porozumieniu, zadali pokrzywdzonemu wielokrotnie nieustaloną ilość ciosów za pomocą noży w klatkę piersiową, w lewy bark, w lewą kończynę górną i w prawe ramię powodując u pokrzywdzonego rany kłuto - cięte, w wyniku czego doszło u pokrzywdzonego do masywnego krwotoku wewnętrznego w przebiegu uszkodzenia przedsionka mięśnia sercowego i do zgonu pokrzywdzonego - oskarża prokuratura.

Ze względu na wyłączne jawności, motyw zbrodni nie został upubliczniony.

Oskarżeni zostali szybko zatrzymani. Ze względu na wiek Alan Ś. nie mógł trafić do aresztu tymczasowego. Dlatego prokurator wystąpił do sądu dla nieletnich o zastosowanie tzw. środka tymczasowego. Sąd zdecydował, że 15-latek zostanie umieszczony o schronisku dla nieletnich. Starszy z podejrzanych trafił do aresztu.