Ruszyły (aż cztery) maszyny po torach. Widowiskowe próby na nowym moście na Regalicy [WIDEO]

- Zbliżamy się do końca naszej inwestycji. Nowy most łączący oba brzegi Regalicy to ponad 2800 ton stali i 10 000 elementów. Stary most został rozebrany i nie stanowi już przeszkody w żegludze. Wybudowano 2 nowe tory dla prędkości ponad 100 km/h. Obiekt o łącznej długości 276 m i wysokości ponad wysoki poziom wody żeglownej 6,2 m umożliwi swobodny przepływ jednostkom pływającym, w tym zlokalizowanym w pobliskiej bazie lodołamaczom. W zakres inwestycji wchodzi również przebudowa 12 km torów i budowa nowego peronu. Na budowie realizowanej wspólnie przez budownictwo infrastrukturalne, budownictwo kolejowe Budimex SA oraz Mostostal Kraków zaangażowanych było ponad 2000 osób – mówi Sławomir Krekora, Dyrektor Kontraktu Budimex SA.