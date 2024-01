Rolnicy wszystkich krajów łączą się. Nie chcą zielonego ładu i ukraińskiego zboża

- Wspólna polityka rolna, Zielony Ład, chce nas tym bardziej doprowadzić w tej fazie do bankructwa. Ugorowanie 20 procent i do tego nadmiar biurokracji. To powoli nas przerasta. My powinniśmy zająć się stricte produkcją roślinną albo zwierzęcą - mówi Zygmunt Stromski, rolnik, a także przewodniczący kartuskiej rady powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej.