Rocznica Rewolucji Węgierskiej z 1956 r. Kwiaty pod pomnikiem "Chłopca Wegierskiego"

Pomnik znajdujący się na szczecińskich Jasnych Błoniach nawiązuje do wydarzeń sprzed 67 lat, kiedy Węgrzy wystąpili zbrojnie przeciwko komunistycznym władzom żądając demokratyzacji życia politycznego, suwerenności i niepodległości kraju. Powstanie zostało krwawo stłumione przez wojska sowieckie. W walkach zginęło 2700 Węgrów, 19 tys. zostało rannych, blisko 200 tys. musiało uciekać z kraju, a ponad 22 tys. trafiło do więzień - 225 stracono.

Jesienią 1956 r. Polacy w geście solidarności zaangażowali się w pomoc Węgrom. Przekazali krew, medykamenty, żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Dary za Szczecina dotarły do robotniczego Csepel - XXI dzielnicy Budapesztu. Na pamiątkę tego wydarzenia polskie i węgierskie władze samorządowe w 2016 r. ustawiły bliźniacze pomniki, w Szczecinie i Csepel.

- W grudniu 1956 r. doszło w Szczecinie do jeszcze jednego wydarzenia, które warto przypomnieć. Na znak protestu przeciwko inwazji wojsk sowieckich na Węgry, w Szczecinie doszło do manifestacji, podczas której jej uczestnicy wdarli się do konsulatu ZSRR przy ul. Piotra Skargi. To była jedyna placówka dyplomatyczna w całym bloku sowieckim, która została zdobyta przez manifestujących i zdemolowana - łącznie ze zniszczeniem portretów ówcześnie rządzących w ZSRR.