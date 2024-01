Rewanż w Netto Arenie. Chemik Police bez miejsca na pomyłkę

Siatkarki Grupa Azoty Chemika już od lat mają we krwi grę co kilka dni, nawet gdy rywalki to ekipy z górnej półki. W takim właśnie okresie są teraz nasze zawodniczki. Tydzień temu były w Turynie, gdzie rozgrywały spotkanie w ramach 1/8 Pucharu CEV. Porażka 1:3 mocno utrudni sprawę awansu do kolejnej fazy. Już po trzech dniach policzanki grały mecz na szczycie Tauron Ligi. Po pasjonującym starciu pokonały 3:2 PGE Rysice Rzeszów. Taki pojedynek, choć wyczerpujący, może dać odpowiedniego motywacyjnego kopa przed rewanżem w europejskich pucharach.

Chieri’76 to obecnie piąty zespół włoskiej ekstraklasy. W 16 pojedynkach 9 razy triumfował i 7 razy musiał uznać wyższość rywali. Przy bilansie Chemika w lidze (15 meczów: 14 zwycięstw, 1 porażka) na papierze faworytem mogłyby być policzanki. Włoska liga ma jednak swoją siłę i renomę, co pokazał pierwszy mecz w tej parze. Siatkarki ekipy Chieri’76 to zwyciężczynie Pucharu Challenge z poprzedniego sezonu, co również ma swoją wymowę.