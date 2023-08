Pyton wszedł do mieszkania na os. Przyjaźni w Szczecinie. Poduszką w węża [ZDJĘCIA]

Pani Henryka przeżyła prawdziwe chwile grozy. W niedzielę, o godz. 22, szykując się do snu usłyszała spadające z szafek przedmioty. Zaniepokojona hałasem podeszła w kąt pokoju i ujrzała pełzającego w jej stronę ponad metrowej długości węża.

Na szczęście w przedpokoju był telefon. Pani Henryka zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze z kolei zwrócili się o pomoc do pana Pawła Frąckiewicza z Fundacji.

- Odłowiliśmy go. Wąż jest zdrowy, trochę wystraszony i odwodniony. Trafił do terrarium na obowiązkową kwarantannę.

Wąż najwyraźniej uciekł hodowcy dużo wcześniej. Policja bowiem otrzymała pierwszy sygnał już w piątek wieczorem - pytony są aktywne głównie w nocy. Gad dobijał się do zamkniętych drzwi balkonowych innego mieszkania. Kiedy zaniepokojeni właściciele zobaczyli kto próbuje do nich wejść, zrobili zwierzęciu kilka zdjęć i powiadomili policję. Wtedy jednak nie udało się go odłowić.