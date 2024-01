Planujesz ferie? Zadbaj o zwierzaka. Sąsiad, profesjonalny opiekun albo hotel zajmą się pupilem

Bo niestety wciąż się zdarzają przypadki, kiedy właściciel psa już go mieć nie chce.

- Przychodzi wtedy do nas i opowiada bajki o tym, że jest zadłużony i nie stać go na utrzymanie psa, albo że jest chory, albo że otrzymał kontrakt za granicą - mówi Ewa Mrugowska, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. - Skąd wiemy, że to nieprawda? Bo bardzo często po dwóch tygodniach czy miesiącu, kiedy wraca z wakacji, przypomina sobie o czworonogu, przychodzi go odebrać. Bywa jednak, że niektóre są już oddane do adopcji.