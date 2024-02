Ludzie w Międzyzdrojach boją się o swoje życie. Policja sprawdza, kto strzelał w okna

Do incydentu doszło na początku grudnia 2023 r. Pan Janusz twierdzi, że około godz. 21.30 wziął z balkonu na ósmym piętrze trzymane tam jedzenie. Następnie zamknął za sobą drzwi i szedł do kuchni. Właśnie wtedy usłyszał huk. Rano żona znalazła na balkonie kulę 8 mm.

- Ktoś do nas strzelał - twierdzi nasz rozmówca. - Kula jednak nie wleciała do mieszkania. Potłukła tylko szybę w drzwiach balkonowych.

Mężczyzna jest zdania, że kąt toru pocisku wskazuje na to, że strzelano z okolic klubu.

- To może być zemsta - podkreśla mieszkaniec ósmego piętra. - Czujemy się zastraszeni.

Mieszkańcy bloku wezwali policję.

- Na przywitanie usłyszałem: „Z Wami to tylko same kłopoty”. Tak, jakbyśmy to my hałasowali do 3 rano i to my strzelali do okolicznych mieszkań - opowiada.