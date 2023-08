„Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo” monety kolekcjonerskie NBP i NBU

Zestaw tworzą monety o nominale 10 zł i 10 hrywien; obie są wykonane ze srebra próby Ag 999, każda ma wymiar 26,42 x 50,00 milimetrów i masę minimum 31,10 grama. Monety tworzą kompozycyjną całość, układając się w kształt serca. Autorem projektu jest Wołodymyr Taran. Całkowity nakład zestawu monet wyniesie do 10 000 sztuk (5000 szt. wyprodukowane przez Mennicę Polską SA przeznaczone jest do sprzedaży przez NBP, 5000 szt. wyprodukowane przez Wytwórnię Banknotów i Monet Narodowego Banku Ukrainy przeznaczone jest do sprzedaży przez NBU).

Awersy monet przedstawiają wstęgi w barwach flag Ukrainy i Polski. Zdobione są godłem Ukrainy oraz wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W dolnej części monet znajdują się ozdobne rysunki przedstawiające ludzkie postacie. Kompozycje symbolizują obecną sytuację obu krajów: ukraińska moneta uosabia niebezpieczeństwa wojny i opór ludu, a polska pokazuje pomoc i współczucie.