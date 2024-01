Przy ulicy Kamiennej znowu ma być zielono. Do końca marca mają wywieźć skażoną ziemię

- Firma REMEA sp. z o.o. zrealizuje kolejny etap inwestycji na terenie przy ul. Kamiennej w Policach. Przed nami rekultywacja i remediacja terenu, które powinny zakończyć się wraz z końcem marca - informuje Andrzej Bednarek, starosta policki. - Wcześniej z terenu przy ul. Kamiennej w Policach zostało wywiezionych prawie 60 tysięcy ton odpadów pozostawionych po firmie Ecorama.

Remediacją, czyli oczyszczeniem ziemi, zajmie się warszawska firma Remea, która wyceniała swoje usługi na 3 996 000 złotych. Celem remediacji jest doprowadzenie terenu zanieczyszczonego do takiego stanu, by nie stwarzał już zagrożenia dla ludzi i środowiska. To nie wszystko. Wykonawca wyrówna teren, nawiezie urodzajną ziemię, dokona nawożenie i zasadzi nowe rośliny. Zajmie się także ich pielęgnacją. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 4,61 ha, a dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu sięgnie 2,59 ha. Na terenie dawnego składowiska pojawią się drzewa, głównie brzoza brodawkowata, topola szara, a także klon jesionolistny oraz krzewy: bez czarny, ligustr pospolity i głóg dwuszyjkowy.