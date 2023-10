Przedstawiciele szczecińskiej Konfederacji mówili o sprzedaży polskich wiz

- Tych wiz było naprawdę dużo, choć polski rząd twierdzi, że to są odosobnione przypadki. Patrząc na działania prokuratury w różnych sprawach, małe jest prawdopodobieństwo, że polski rząd będzie skutecznie działał w sprawie ludzi, którzy sprzedawali polskie wizy. Polskie państwo jest nieudolne i żeby była jasność - to nie jest tylko państwo Prawa i Sprawiedliwości, ale też państwo Platformy Obywatelskiej - mówi Marcin Bedka z Konfederacji. - Musimy zadać sobie pytanie, czy chcemy takiego państwa, które na arenie międzynarodowej wypada niepoważnie. Jeżeli nie chcemy państwa takiego, jakie było za rządów PO, jeżeli nie chcemy państwa, które jest za rządów PiS, to 15 października zapraszamy na wybory. Zagłosujmy na Konfederację i w zmieńmy Polskę w lepsze państwo.

Przedstawiciele Konfederacji zrobili też przed targowiskiem Turzyn happening, który miał pokazać, jak polskie wizy były sprzedawane za granicą.