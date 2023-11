Przecieka dach w szczecińskiej Netto Arenie. "Usterki w tego typu obiektach są nieuniknione" [ZDJĘCIA]

Na jednym z ostatnich meczów odbywających się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera, wielu kibiców zamiast śledzić, to co dzieje się na parkiecie, przyglądało się kroplom wody, które z dachu wpadały do rozstawionych po hali wiadrach. Niektórzy zastanawiali się, czy wiadra zdążą się napełnić, zanim sędzia odgwiżdże koniec meczu.

Sprawa jest jednak poważniejsza, niż wynikałoby to z żartów kibiców. Netto Arena została oddana do użytku dziewięć lat temu. Już wtedy w oficjalnych komunikatach zachwalano, że to nowoczesny obiekt, który ma ambicje, aby stać się ważnym graczem na rynku organizacji dużych imprez sportowych i rozrywkowych także o randze międzynarodowej.