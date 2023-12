Propozycje sylwestrowe dla dorosłych i dla dzieci w Szczecinie

Taneczny skok w Nowy Rok - Sylwester dla dzieci na scenie Teatru Letniego odbędzie się 31 grudnia o godz. 12.Na chwilę przed Nowym Rokiem uczestnicy przeniosą się do magicznej i muzycznej Akademii Pana Kleksa. Przypomną sobie wszystkie piosenki z popularnej bajki dla dzieci, odkryją tajemnice gwiazd, pomalują kolorowe piegi mądrości na twarzach, zatańczą wspólne układy taneczne, przejdą przez tunel czasu i będą cieszyć się ze wspólnego powitania Nowego Roku.

Teatr Polski zaprasza 31 grudnia o godz. 19.00 na "Rewię sylwestrową". To będzie wyjątkowy wieczór z aktorami teatru oraz z artystami związanymi z Teatrem Polskim. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Joanna Kołaczkowska.

Teatr Współczesny zaprasza 31 grudnia o godz. 19.00 na błyskotliwą komedię Floriana Zellera – współczesnego francuskiego autora w odświętnej oprawie. Po przedstawieniu będzie sylwestrowa loteria z nagrodami, a także wspólny toast w przestrzeni Dużego Foyer.

Filharmonia w Szczecinie 31 grudnia o godz. 19.00 zaprasza do gorącej Hiszpanii, Argentyny, na Kubę i do Meksyku. A to za sprawą porywających utworów, zapadających w pamięć melodii i wspaniałych tanecznych rytmów. To będzie prawdziwa Fiesta Latina w złotej sali.