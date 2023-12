Projekt instalacji przed Aresztem Śledczym w Szczecinie wzbudza emocje

Pod koniec listopada rozstrzygnięto konkurs na wykonanie projektu instalacji artystyczno-edukacyjnej upamiętniającej ofiary reżimu totalitarnego oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę. Powstanie pod Aresztem Śledczym w Szczecinie.

To kolejny projekt, który zostanie zrealizowany w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Dostał poparcie prawie 1700 szczecinian. Pomysłodawcą był Paweł Pietras, mieszkaniec Szczecina.

Konkurs wygrała poznańska artystka, Ewa Bone. Jej projekt w symboliczny sposób przedstawia postać ofiary represji - sylwetka człowieka, po którym pozostał jedynie prześwit - otwór w murze.

Zwycięska praca zaskoczyła pomysłodawcę.

- Nie tak to miało wyglądać. Pomnik miał być odlany z brązu w skali jeden do jednego. Miał przedstawiać dwie postacie, żołnierza oraz cywila, zatrzymanych w tym areszcie. Strzelanie z palca to nie jest to o co chodziło - komentował Paweł Pietras.